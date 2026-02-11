予想外の幕切れだった。BEAST Xの下石戟（協会）が2月10日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。オーラスでトップ目が大きな失点をしたことで、2着目で追走していたところに、まさかの勝利が転がり込んだ。【映像】まさか！園田の放銃で下石にトップが転がり込んだ場面序盤から高打点が飛び交った。当試合は起家からEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、下石、赤坂ドリブンズ・園田賢（最