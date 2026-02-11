ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。2022年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は103.07点で2位発進。最大のライバル、イリア・マリニン（米国）が108.16点で首位に立った。4年前の北京では団体、個人ともに銀メダル。今大会の団体でも銀だった鍵山が、悲願の頂点に向けてSPを演じた。冒頭に切れ味