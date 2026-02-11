ドラマ『デパート！夏物語』、ヒット曲『きっと愛がある』などでファンを虜に――「私は、″自分は自分″って生きるのが得意な人間だったような気がします。どんな仕事もまずは挑戦してみる――そうして歩き続けてきて、もうすぐデビュー40周年。今はこれで良かったんだなって思います」タレントの西田ひかる（53）は、デビュー当時の面影を感じさせる柔らかな微笑みを浮かべた。’88年、15歳の時に『日本エアシステム（現・日本航