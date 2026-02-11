アップルの次期Studio Displayのリフレッシュレートに関する新たな情報が伝えられています。 海外メディアのMacRumorsは、オンラインに流出した「iOS 26」の内部ビルドの情報から、次期Studio Displayのリフレッシュレートは90Hzになると述べています。 以前には、次期Studio Displayや次期「iPad Air」、次期「iMac」に90Hzのリフレッシュレートが採用されるとの噂が流れていました。 リフレッシュレートとは、1秒間