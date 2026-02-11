中井亜美（17）フィギュアスケート女子愛くるしい笑顔の裏に隠された「鋼メンタル」メダル期待度★★★”女王”坂本花織の武器が総合力なら、中井亜美のそれはトリプルアクセルだ。「’25年にシニアデビューを果たし、同年10月に行われたグランプリシリーズ開幕戦のフランス大会で初出場で優勝。12月のグランプリファイナルでは２位、今年１月の四大陸選手権でも２位と、１年目ながら活躍を続けています」（スポーツ紙デスク）「憧