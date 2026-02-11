【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、楽しく学べて使えるおもちゃが登場！ 今回は、2026年1月23日～1月29日の第2弾と、1月30日以降の第3弾でGETできる「ポムポムプリン」のおもちゃをご紹介します。ごっこ遊び用だけでなく、日常で使えそうなおもちゃもあるのでキャラクターのファンの人も、そうでない人も必見かも。無くなり次第販売終了になるので、急いでチェックしてみて！ プリンくんと一緒に