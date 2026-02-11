大阪府豊中市・池田市と兵庫県伊丹市にまたがる「大阪国際空港（伊丹空港）」。1939年、軍用・民間の両面で利用することを目的に「大阪第二飛行場」として開場しました。米軍の接収を経て日本に返還され「大阪空港」となり、第1種空港として国際路線を開設。その際に現在の名称に改められたという経緯があります。1994年に国際線が関西国際空港へ移転され、現在は国内線の基幹空港としての役割を担っています。大阪の空の玄関