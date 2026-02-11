俳優の坂口涼太郎（35）が、12日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】どうなってる!?服装も髪形も個性的すぎる坂口涼太郎 個性的な存在感で「クセメン俳優」と呼ばれる坂口。番組初登場ながら、その存在感にも勝る個性的な衣装と髪形で登場し、黒柳も興味津々だった。 中学生からダンスを始め、17歳の時に“すずめ”の役で初舞台に出演。その舞台で知り合った知人から勧