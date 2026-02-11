鈴木満氏が現代のクラブ編成に言及常勝軍団・鹿島アントラーズの礎を築いた男、フットボールアドバイザー鈴木満氏。ジーコから「プロのフロント」のあり方を叩き込まれ、30年以上にわたり強化の最前線に立ち続けてきた重鎮は、勝利の方程式を数字ではなく空気で読み解く。そんな稀代の勝負師が、チーム編成において最も恐れるものはライバルの補強でも、主力の怪我でもない。“過剰な戦力”だ。（取材・文＝森雅史／全5回の2回目