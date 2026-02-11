◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月１０日、京都競馬場・芝１８００メートル、良）代替開催となった１０日、東西で２重賞が行われ第６６回きさらぎ賞・Ｇ３は１番人気のゾロアストロ（ハマーハンセン）が力強く末脚を伸ばし重賞初制覇。クラシックへ弾みをつけた。最後の最後に、エンジンが全開になった。ゾロアストロは４番手で直線に向き、懸命に鼓舞されながら食らいつく。ラスト１００メートルでスイッチが入ると、脚いろは