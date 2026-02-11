きょう１１日はクイーン賞が行われます。ここに、川島一厩舎のプラウドフレールが参戦しますよ〜。幼かった彼女も４歳となり、より大人びてきました。でも、ここ２戦は自分らしい競馬ができませんでしたね。前走のシンデレラマイルは厳しいペースの中で早め先頭に立ち、苦しい立場となってしまいました。今回は舞台が地元・船橋の１８００メートルに替わります。ＪＲＡの馬が相手ですが、３走前にマリーンＣを制した実績があり