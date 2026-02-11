米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、ロッキーズが菅野智之投手（36）と1年510万ドル（約7.9億円）で契約した動きについて、「再建期にあるチームが、先発ローテーションに経験豊富なイニングイーターを加えた補強」と位置づけている。菅野は2025年にオリオールズで30試合に先発し、157イニングを投げて防御率4.64。支配的な内容ではなかったものの、与四球率5.3％と安定感を示した。一方で、奪三振率15.1％はMLBでも