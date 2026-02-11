Kis-My-Ft2・二階堂高嗣、令和ロマン・松井ケムリ、timelesz・猪俣周杜が教育デスゲームに挑戦する、テレビ朝日系『ニカゲーム』（毎週水曜）のきょう11日放送回（深2：23〜※一部地域を除く）では、「リコーダージェスチャーゲーム」が開幕する。【写真】『ニカゲーム』新企画リコーダージェスチャーゲーム…二階堂高嗣、松倉海斗ら奮闘新企画「リコーダージェスチャー」は、2人が出題者となって挑戦。出題者の1人はジェスチ