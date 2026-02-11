7人組グループ・Travis Japanの松倉海斗が、15日から3週にわたり放送されるフジテレビ系バラエティー『クイズ！イケメンパラダイス』（後11：15）に出演する。MCに山里亮太（南海キャンディーズ）を迎え、令和をときめくイケメンたちが、顔でもなく、歌でもなく、ダンスでもなく…“頭”を使って格好いいところを魅せるイケメンクイズ番組。同番組は、松倉がきっかけで誕生した。【写真】苺のタイムマシーンで登場、ライブの模様