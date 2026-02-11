【ミラノ共同】フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は2位につけた。イリア・マリニン（米国）が首位。佐藤駿（エームサービス・明大）は9位、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は22位。