アメリカの人気テレビキャスターの母親が1日から行方不明となっていて、当局は当時、母親の自宅に現れた武装した人物の映像を公開しました。覆面をした何者かが小道からゆっくりと玄関に近づきます。腰に銃のようなものを携えているのが確認できます。3大ネットワーク・NBCテレビの朝の看板番組「トゥデー」でキャスターを務めるサバンナ・ガスリーさんの母親ナンシーさん（84）が1日、西部アリゾナ州の自宅から姿を消しました。FB