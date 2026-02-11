◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム(大会5日目/現地10日目)フィギュアスケート、男子シングルショートプログラム（SP）に日本のエース・鍵山優真選手が登場。ショートプログラムを終え、2位発進としました。最終滑走で臨んだ鍵山選手は、冒頭の4回転トウループと3回転トウループのコンビネーションジャンプを成功させると、続く4回転サルコウも完璧に決めます。途中のト