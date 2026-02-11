「息子くんのこと大好きなんだろうな」「とても優しい顔してますね」と絶賛されているのは、ソファで飼い主さんの息子くんと眠るわんちゃんの光景。 まるで人間のお兄ちゃんのように、優しく息子くんに添い寝してあげるわんちゃんの光景に絶賛の声が寄せられています。投稿は300万再生を突破し、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。 【動画：お風呂から上がったら、ソファで『息子と大型犬』が一緒に寝ていて…とんで