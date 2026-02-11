先日クリスタル・パレスに0-1で敗れたブライトンは、現在プレミアリーグ14位と苦しい立場にある。リーグ戦直近12試合で1勝に留まっており、指揮官ファビアン・ヒュルツェラーにはプレッシャーがかかっている。しかし同時に地元紙『Sussex World』は、選手たちにも責任があると指摘。パフォーマンスが不十分な選手を5名リストアップしているが、その1人には怪我から復帰した日本代表FW三笘薫の名前も入っている。昨季の三笘はリーグ