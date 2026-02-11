高梨の涙が感動を呼んだ(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪はノルディックスキー・ジャンプ混合団体が現地時間2月10日に行われ、日本が銅メダルを獲得した。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！1回目、日本は5位から高梨沙羅が96.5mを飛んで3位に押し上げると、アンカーの二階堂蓮が103mの大ジャンプを見せて2位につけた。2回目は4人全員が安定したジャンプで同種目で初めてのメ