◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子ショートプログラム（１０日、イタリア・ミラノ）北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１０３・０７点で２位発進した。冒頭の４回転―３回転の連続トウループ、４回転サルコーを着氷。最後のトリプルアクセル（３回転半）でステップアウトがあったが、演技後は笑顔だった。「楽しかった。（トリプル）アクセルに関しては悔しい部分もあるけど、そ