◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子ショートプログラム（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１０日＝大谷翔太】２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１０３・０７点で２位発進した。冒頭の４回転―３回転の連続トウループ、４回転サルコーを成功。最後のトリプルアクセル（３回転半）でステップアウトがあったが、得意のステップ、スピンで最高