◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）ジャンプ混合団体で日本（小林陵侑、二階堂蓮、高梨沙羅、丸山希）は銅メダルを獲得した。これで日本勢は７日から４日連続でメダルを獲得する、目覚ましい活躍を見せている。▼７日ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル＝丸山希（銅）、スノーボード男子ビッグエア＝木村葵来（金）、木俣椋真（銀）▼