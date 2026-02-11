主に北極で独自の活動を重ねてきた、探検家の角幡唯介氏。彼によれば、多くの冒険家・探検家が亡くなった年齢である「43歳」こそ人生の頂点なのだという。現在50歳（執筆時48歳）の角幡氏が、年齢と人生の充実度の関係を分析する。※本稿は、探検家の角幡唯介『43歳頂点論』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。探検家・角幡唯介が「43歳」にこだわる理由いつごろからか私は43歳というこの年齢に神話的な象徴性を見出し、