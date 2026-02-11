工事の依頼を持ちかけて現金をだまし取る、新たな詐欺の手口が確認されました。警視庁によりますと、病院職員などをかたって工務店などに工事の依頼を持ちかけたあと、「別件だがベッドや消毒液の購入費を立て替えてもらえないか」などと言って、現金をだまし取る手口が確認されたということです。2025年12月以降、1000万円以上の被害が確認されています。