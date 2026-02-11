長谷川穂積は世界王者として数々の偉業と記憶に残る戦いを見せた photo by Kyodo News井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち20：長谷川穂積一代の名ボクサーだった。華やかな技巧がリングに映えた。その速さは史上でも一、二を争う。きびきびと動き、あくまでも攻撃的。圧倒的なスピードスターは、やがてすばらしいカウンターのタイミング、アイデアに富んだ攻防の術式を体得し、有数のKOアーティストになっていく