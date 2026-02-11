1月11日の京都1Rで落馬した和田竜二騎手が調教師へと転身する3月を待たず、騎手を引退することとなった。複数個所の骨折や、じん帯の損傷も見つかったということで、この決断は仕方ない。最終騎乗を万感の思いで見る、というファンの思いはかなわなかったが、直線で懸命に馬を鼓舞する姿は目に焼き付いている。JRA通算1534勝。お疲れ様でした、と言いたい。和田竜騎手のベストパートナーといえば、やはりテイエムオペラオー