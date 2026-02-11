新しい季節のスタートに、気持ちまで明るくしてくれるアイテムを迎えたい。そんな想いに寄り添うのが、セサミストリートマーケットの新生活コレクションです。テーマは「IT’S A NEW DAY」。ヴィンテージ感のあるアートと、日常にすっとなじむデザインで、進学や就職、一人暮らしなど、変化の多い時期にやさしく寄り添います。毎日の暮らしに小さなワクワクを添えるラインアップに注目です♪