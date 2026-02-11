名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー、本多もかが、10日発売の『週刊SPA!』2月17日号のグラビア企画「美女地図」に登場した。グラビア界の超新星として注目を集める本多が、“スターになる夜明け前”をテーマに、印象的な存在感を放っている。【写真】本多もか『週刊SPA! 』の企画「美女地図」に登場本多は2006年生まれ、愛知県出身。アイドル活動と並行しながら、撮影会モデルやレースアンバサダーなど幅