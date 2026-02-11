ブリュッセルのNATO本部前にある加盟国国旗＝2023年4月（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】北大西洋条約機構（NATO）加盟国が米兵器を購入してウクライナに供与する枠組み「ウクライナ優先要求リスト（PURL）」に、NATO非加盟の日本が近く参加表明することが10日分かった。複数のNATO筋によると、日本の拠出資金で購入するのは殺傷能力のない車両やレーダーなどの装備に限定される。NATOのパートナー国として、日本もウク