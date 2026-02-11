◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール1日目(10日、宮崎市)巨人の1軍キャンプは宮崎での最終クールとなる第3クールがスタート。再起へ期待がかかる戸郷翔征投手が、ブルペンでの意識などについて明かしました。第3クール初日にもブルペンに入り、キャッチャーと言葉を交わしながら丁寧に投げ込んだ戸郷投手。「自主トレは自分の感覚でやってましたけど、キャンプになって受け手側の気持ちっていうのはより聞くようにしていま