◆ 1年目の昨季はオリオールズで2桁勝利コロラド・ロッキーズは現地時間10日、FAの菅野智之投手（36）を獲得したことを発表。契約は1年510万ドルとされている。菅野は巨人のエースとしてNPB通算136勝を挙げ、沢村賞を2度、セ・リーグMVPを3度獲得。昨オフに海外FA権を行使し、単年契約でオリオールズに加入した。昨季は開幕から先発ローテーションを守り続け、30先発で10勝10敗、防御率4.64、157回を投げて106奪三振という成績