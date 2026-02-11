苫小牧市できのう横断歩道を渡っていた８１歳の女性が軽乗用車にはねられる事故がありました。女性は病院に搬送され、その後死亡が確認されました。事故があったのは苫小牧市明野新町４丁目の市道交差点です。きのう午後６時すぎ近くに住む苫小牧市の長内麗子さん・８１歳が横断歩道を渡っていたところ北へ直進する軽乗用車にはねられました。この事故で、長内さんは病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察は軽