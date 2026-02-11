帯広市できのう、警察官が運転する捜査用車両が横断歩道を渡っていた女性と衝突する事故がありました。事故があったのは帯広市西５条南１０丁目の交差点です。きのう午後６時ごろ、帯広警察署の男性巡査長（29）が運転する捜査用の車両が交差点を右折したところ、横断歩道を右から渡ってきた女性と衝突しました。この事故で６０代の女性が両手首骨折などの疑いで病院に搬送されました。女性は搬送時意識はあり、命に別条はないとい