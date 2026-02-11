日本航空は、手荷物を配送するサービスの予約システムが不正アクセスを受け、最大で約2万8000人分の顧客情報が漏えいした可能性があると発表しました。日本航空によりますと9日午前、空港からホテルに荷物を運ぶ「手荷物当日配送サービス」の予約システムが正常に利用できなくなったため調査したところ、外部からの不正アクセスが確認されたということです。これにより、2024年7月以降にサービスを利用した最大約2万8000人の名前や