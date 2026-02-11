フィギュアスケート男子シングルに出場する佐藤駿選手が前日練習に参加しました。この日の練習については「確認程度にして、エッジの確認であったりとかそういった部分を中心にやっていきました」とのこと。フィギュアスケート団体決勝の男子フリーではノーミスの演技で194.86点の自己ベストを記録した佐藤選手。団体で銀メダルを獲得し、男子シングルの舞台に臨みます。「1回滑れているというのはすごい大きいと思うので、この流