【ニューヨーク＝木瀬武】１０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比５２・２７ドル高の５万１８８・１４ドルとなり、３営業日連続で最高値を更新した。米債券市場で長期金利が低下し、金利低下の恩恵を受けやすい住宅関連株などが買われた。一方で、この日発表された昨年１２月の米小売り売上高が市場予想を下回り、消費の減速懸念から小売り大手ウォルマートなどが値下がりした。ＩＴ企業の