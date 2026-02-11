奈良の華厳宗大本山東大寺と近鉄・都ホテルズは、史跡「東大寺旧境内」の一角に宿泊施設の建設を計画していると発表した。開業は2028年秋の予定。【画像】史跡「東大寺旧境内」にできる宿泊施設の建設予定地施設の建設予定地は、古都奈良の中核エリアに位置し、奈良公園に隣接するとともに、かつて西大門が建っていたとされる史跡「東大寺旧境内」の一角にあたる。約1万2000平方メートルの敷地内において、土地の形状や起伏を