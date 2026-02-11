衆議院選挙の結果を受けた特別国会が、18日に召集される見通しとなりました。衆院選で“歴史的大敗”を喫した中道改革連合は、新体制の構築に向け11日、議員総会を開きます。10日、自民党と中道改革連合の国会対策委員長が会談し、「特別国会を18日に召集、会期は7月17日までの150日間」とする政府の方針を了承しました。18日中に首相指名選挙が行われ、第2次高市内閣が発足する見通しです。共同代表の2人が辞任を表明した中道は、