◆ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子ショートプログラム（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１０日＝大谷翔太】初出場の世界王者、イリア・マリニン（米国）は１０８・１６点だった。４回転アクセルは回避。冒頭の４回転フリップ、続くトリプルアクセル（３回転半）、４回転ルッツ―４回転トウループの連続ジャンプをすべて着氷した。演技後はガッツポーズが飛び出した。マリニン