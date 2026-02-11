タレントの安西ひろこが、４７歳の誕生日を迎えたことを報告した。安西は１１日までにインスタグラムに「いつも支えて、応援して下さる皆様のおかげで今年もお誕生日を迎える事ができました心から感謝を込めて『ありがとうございます』」とつづり、鮮やかな赤のドレス姿を披露。「＃誕生日＃感謝＃ありがとう＃バースデー」とハッシュタグを添えた。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「益々