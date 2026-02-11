NY株式10日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均50188.14（+52.27+0.10%） S＆P5006941.81（-23.01-0.33%） ナスダック23102.48（-136.19-0.59%） CME日経平均先物57965（大証終比：+365+0.63%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅ながらも最高値更新を続けた。前日はＩＴ・ハイテク株が牽引し、全体を押し上げた。先週はソフトウエア株やＩＴ大手への懸念を背景に売りが広がっ