米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24） 米2年債 3.448（-0.037） 米10年債4.137（-0.065） 米30年債4.781（-0.077） 期待インフレ率2.316（-0.022） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。この日発表の１２月の米小売売上高が予想外の横ばいとなり、年末にかけての個人消費の減速を示唆した。これを受けて市場では、後退していたＦＲＢの追加利下げ期待が復活