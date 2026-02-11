◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 混合団体(大会5日目/現地10日)スキージャンプ混合団体で銅メダルに輝いた小林陵侑選手が、試合直後に喜びを語りました。小林選手はチームの2番手としてメダル獲得に貢献。「すごくうれしいし、感慨深い」と喜びをかみしめます。4年前の北京五輪で日本は同種目4位と、あと一歩メダルに届きませんでした。「みんなそれぞれ4年間やってきて、この2本にチームを背負って(飛