[2.10 プレミアリーグ第26節 チェルシー 2-2 リーズ]プレミアリーグは10日に第26節を開催し、チェルシーはリーズから2点を先取するも追いつかれて2-2の引き分けに終わった。リーズのMF田中碧はプロ入り後初となる、ベンチ入りしながらも3試合連続リーグ戦出場なしと苦境が続いている。リーグ戦4連勝中のチェルシーが優勢の前半となった。リーズはボールを握るチェルシーになかなか対応できず、攻撃を受ける時間帯が続いた。た