ダラス・オープン大会期間：2026年2月10日～2026年2月16日開催地：アメリカ ダラスコート：ハード（室内）結果：[島袋 将] 1 - 2 [ミオミル ケツマノビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ ダラス・オープン第2日がアメリカ ダラスで行われ、男子シングルス1回戦で、島袋 将とミオミル ケツマノビッチが対戦した。第1セットは島袋 将が7-6で先取。第2セットはミオミル ケツマノビッチが6-