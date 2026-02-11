本日2月11日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、M!LKの塩粼太智・曽野舜太、ゆりやんレトリィバァらをゲストに迎え、「北海道早押しクイズスペシャル」をお届け！まずは、あるモノの製造過程を追ったVTRを見て答える「何を作っているでしょうか」という問題。原料の粉が機械で練られている映像を見た曽野は張り切って答えるも、そのまさかの答えに笑いが起こる。同じチー