◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子ビッグエア(大会4日目/現地9日)金メダルを獲得した村瀬心椛選手が、快挙の要因を明かしました。決勝1回目、バックサイドトリプルコーク1440を決め暫定1位でスタートしていた村瀬選手。「1本目で着地出来たことが大きかった。1本目でこけてしまうと気持ちが下がる。着地出来ると『よし、次もいける』と思える」と、流れを呼び込めたと明かします。2回目を終えて順位は暫