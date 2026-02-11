ロシアの攻撃で犠牲となったアスリートたちの顔写真を張ったヘルメットを手にするスケルトン男子ウクライナ代表のウラジスラフ・ヘラスケビッチ＝10日、コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ、ミラノ共同】ミラノ五輪のスケルトン男子ウクライナ代表のウラジスラフ・ヘラスケビッチは10日、ロシアの攻撃で命を落とした母国のアスリートたちの顔写真を張ったヘルメットを12日の「本番でも着用する」と表明した