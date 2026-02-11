竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第5話が10日に放送され、直人（渡辺大知）によって淳一（竹内）の“罪”が明らかになると、ネット上には「まさかの衝撃」「急展開すぎて今回もゾクゾクした…」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】留置場の中から過去の秘密を打ち明ける直人（渡辺大